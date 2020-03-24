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陽岱鋼先發4打數吞2K 巨人練習賽勝中日

最新更新：2020/03/24 16:18

（中央社記者謝靜雯台北24日電）日職中央聯盟一軍練習賽最後2天賽程，讀賣巨人隊今天與中日龍隊交手，巨人隊台灣好手陽岱鋼先發沒表現，總計4打數吞下2K、沒有敲安，巨人隊終場以5比1拿勝。

日本職棒昨天開會決議，開幕戰目標4月24日開打，因為開幕戰時程再延期，原先20日展開的新一輪一軍練習賽賽程也有調整，太平洋聯盟一軍練習賽今天起暫停，直到4月10日恢復，中央聯盟則會打完明天賽事才暫停，比賽於4月14日恢復。

讀賣巨人隊今天與中日龍隊交手，巨人隊陽岱鋼先發打第7棒、守左外野，陽岱鋼2局首打席敲出右外野飛球出局，5、6局打擊機會都吞下三振，6局攻守交換時改守一壘，9局敲出二壘方向滾地球出局。

陽岱鋼本季沒有退路，從春訓開始力求表現，21日回到一軍首戰3打數敲1安，22日再與橫濱交手，3打數敲出1安、貢獻1分打點，今天出賽打擊沒有表現，總計4打數吞下2次三振。

中日隊今天2局靠著阿部壽樹三壘打、平田良介二壘打先馳得點，巨人隊5局開啟攻勢，靠著單局5支安打，一口氣攻下4分、超前比數，巨人隊9局靠著石川慎吾陽春砲多添保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1090324

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