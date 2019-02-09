東吳政治系事件蒙塵 黃爾璇生前遺憾未還公道

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北9日電）與民主進步黨創黨元老傅正過去一起在東吳大學教書，共同推動民進黨組黨的黃爾璇今天辭世，他生前最大遺憾是東吳大學政治系事件公道未還。

民進黨創黨初期有「公政會」、「編聯會」兩大系統。公政會由康寧祥、尤清、謝長廷、蘇貞昌等實力派公職組成，主張議會路線與體制內改革；編聯會則以邱義仁、洪奇昌等人為首，強調街頭路線及體制外抗爭。兩條路線在關鍵時刻合流，才有後來的民進黨。

黃爾璇屬於公政會系統，是民進黨建黨10人秘密小組成員，曾任建黨工作委員會執行長，第1、2屆中央黨部秘書長，中央執行委員、評議委員，也擔任過第2、3、4屆立法委員。

黃爾璇在民國67年進入東吳大學政冶系任教，當時校園外正值黨外人士勢力逐漸壯大，社會上也開始有改革的呼聲，但校園內則仍然沈寂；黃爾璇引用理論分析台灣政治局勢，例如分析戒嚴、威權體制與民主體制等政治體制，希望讓學生了解台灣的真貌。

黃爾璇對現狀的分析暴露出體制若干不合理處，再加上黃爾璇和黨外人士的友誼，讓他成為當局眼中的敏感人物。他在民國72年6月收到東吳大學解聘書，被稱為東吳大學政治系事件。

離開校園的黃爾璇，沒有立刻參與政治活動，他藉由和黨外人士的交誼，在一旁觀察。73年、74年間，他多次到日本收集政黨資科，這時他已有台灣必須有反對黨的想法，而在75年民進黨組黨過程中，黃爾璇確實也扮演相當重要的角色。

民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇（右2）9日辭世，享壽83歲。圖為1998年民進黨立法院黨團新舊任幹部交接儀式，圖左起為原任黨團召集人余玲雅、總召集人張俊雄、負責監交的施明德、新任黨團總召集人黃爾璇、副總召集人柯建銘。（中央社檔案照片）

黃爾璇曾提到，他參加黨外活動時覺得自己像希臘神話的普羅米修斯，偷天火給人類大放光明，一個學政治的，如果把其所學帶給黨外運動，也是一種奉獻。之後在東吳，也有如把民主之火帶給學生。離開東吳投入組黨運動，也是把天火帶給新黨。這個過程，可能觸犯主神之怒而罹災難，但在所不惜。

民進黨創黨成員之一的邱義仁回憶，印象中，黃爾璇規劃入黨黨證，是一小冊子，因為當時草創時期，沒有晶片卡，只要繳交黨費就在小冊子貼小印花，用印花辨識有沒有交黨費，讓民進黨起碼像一個組織在運作。

民進黨立委柯建銘說，黃爾璇專長公共行政，是東吳政治系教授，長期在司法及法制委員會，印象最深刻就是第3屆最後一個會期，國會五法是重要法案，黃爾璇擔任黨團總召、主要協商代表，而他擔任黃爾璇副手，現在國會朝野協商制度就是當時所建立，將國會議事規則法制化。

黃爾璇擔任立委期間的幕僚說，黃爾璇是專業立法者，舉凡地方制度法、行政中立法、公民投票法、大學法等重要法案，都是引進先進法律制度的開路先鋒。雖然許多重要法案不在黃爾璇任內完成立法，但是黃爾璇堅持原則的立法精神，也贏得國民黨立委的敬重。

跟隨黃爾璇多年的幕僚們回憶，黃爾璇擔任公職，一介不取，都用自己的立委薪水上繳黨中央的責任額，堅持不對外募款，這種人格者，現在已不多見。

黃爾璇早年堅持民主開放，被東吳大學解聘事件喧騰一時，俗稱東吳政治系事件或黃爾璇事件，時至今日仍然沒能給黃爾璇一個公道，幕僚們說，這是黃爾璇一生最大的遺憾。（編輯：謝佳珍）1080209

黃爾璇小檔案 民國25年3月5日出生

學歷：公費留學日本東京大學，政治大學政治研究所博士、公共行政研究所碩士

經歷：總統府國策顧問、台灣獨立建國聯盟副主席、總統府人權諮詢小組委員、立法委員、政論雜誌發行人、民進黨中央黨部秘書長、東吳大學政治系教授