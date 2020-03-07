徐國勇：沒有不抓酒駕 彈性執行與防疫取得平衡

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）內政部長徐國勇今天說，沒有不抓酒駕，中央與地方對「酒駕零容忍」態度無改變，取締勤務未減，只是彈性執行，時間由地方決定，以取得防疫零空隙與酒駕零容忍之間最好平衡。

內政部5日宣布暫緩全國性酒測，各界解讀不一。徐國勇昨天已補充說明地區性酒測照做、全國性暫延後、酒駕零容忍態度絕不改變等立場，他今天在南投縣接受媒體訪問時再次強調，沒有不要抓酒駕，大家勿把酒測與酒駕畫上等號，這是兩回事，酒測沒有停止。

徐國勇指出，中央與地方政府對「酒駕零容忍」態度無任何改變，地區性酒測取締沒有停止，而所謂全國性酒測，是指全國同步、同時間進行酒測勤務，但當全國一起執行時，非常耗損警力，因為每次至少需6000名警察同步實施酒測，將喪失警力布署彈性與縱深。

徐國勇表示，為維持彈性與縱深，必須在防疫零空隙與酒駕零容忍間取得最好平衡，事實上，取締勤務也未減少，只是彈性執行，時間由地方決定，所以，酒測次數無任何改變，只有更嚴格，絕不減少，「大家產生誤會」，因此他要再次說明，絕不容許酒駕，且會嚴格取締，這是中央與地方一致態度，絕不會有改變。

今年是內政部消防署訓練中心成立10週年，台灣省國際獅子會第七聯合會有感於消訓中心辦理警大、警專、消防特考班、現役消防、義消、民間救難團體、大型民間企業等對象訓練工作，也積極配合政策強化國際防救災技術交流，因此，捐2輛消防後勤車給消防署。

徐國勇今天前往消訓中心代表接受贈車時說，政府資源有限，民間力量無窮，獅子會協助與捐助讓消防及防救災訓練能做得更好，一起守護人民生命財產安全，這是獅子會捐給內政部第6輛消防車輛，非常感謝獅子會第七聯合會暨全體會員熱心公益。（編輯：卞金峰）1090307