權值股點火 台股盤中上攻近200點

美國費城半導體指數走揚，推升權值股點火，台股14日早盤強勢上漲200點，加權指數一舉收復5日均線。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北14日電）美國費城半導體指數走揚，推升權值股點火，台股早盤強勢上漲200點，加權指數一舉收復5日均線，法人提醒，本週台積電法說展望，將是台股短線壓力。

截至10時40分，加權指數約10302點、上漲203點、漲幅2.02%，成交量約新台幣780億元。

受惠於美國費城半導體指數上漲，帶動台灣科技類股推升台股大漲逾200點，集中市場8大類股全數翻揚，權值股的台積電一掃昨天下挫陰霾，上漲6元，股價來到285元；大立光盤中最高為3780元，上漲100元；聯發科上漲14元，漲幅逾3%。

金融類股的中信金給力上攻，漲幅逾3%，股價來到19.50元。

市場預期受惠於5G基地台建置、遊戲機等需求帶動，預料對訂單表現挹注貢獻大，推升載板族群的南電股價開高走高，盤中一度漲停，股價衝至62.1元，創波段新高；欣興同樣水漲船高，股價漲幅逾7%。

另外，散熱模組股王的超眾在筆電與伺服器需求拉貨，連3天走高，今天股價漲幅逾1.9%，約259元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，費半指數上漲讓台灣科技類股上攻有力，本週四台積電法說會，利空消息已見諸媒體，市場預期第2季與全年展望勢必下修，但是如果下修幅度過大，超出預期，恐怕會是台股短線壓力，有拉回風險，不過整理觀察，在政府護盤之下，台股可望守住萬點關卡。（編輯：張均懋）1090414