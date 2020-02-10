武漢肺炎疫情需要 中國快遞業應北京要求全面復工

（中央社台北10日電）武漢肺炎疫情仍在延繞，中國企業今天復工遇到不少困難。但在官方要求下，被視為指標的快遞業今天全面復工。然而，除疫區湖北省的快遞業務恐仍停擺，全國春節期間積壓的物件也有待消化。

武漢肺炎疫情當頭，中國民眾多半滯留在家不敢出門，對快遞的依賴大增。但在春節假期及疫情下，除郵政及順豐外，中國其他快遞業者的營運，1月下旬起即陷入停擺狀態，造成民眾生活上極大不便。

1月28日，停業中的圓通快遞率先恢復營業，但其它6家一線快遞仍處於停業狀態。

澎湃新聞報導，中國國家郵政局7日與快遞業者召開視訊會議，邀集圓通及中通、申通、韻達、百世、德邦和蘇寧（旗下為天天快遞）等7家業者高層主管參加，部署疫情防控和復業，並提出「分階段確定快遞企業恢復生產目標」，推動網購快遞恢復，滿足民眾需求。

根據報導，經上述會議要求後，申通、中通、韻達、百世、德邦、天天等6家快遞業者，今天起一同恢復營運。但其中，申通、韻達宣布將優先集中寄送防疫物資，其它物件遞送時效可能會受影響。

官方要求，全中國快遞業要在2月中旬要恢復到正常營運的4成以上。2月下旬則根據疫情變化和形勢發展，繼續提高營運能量。

報導指出，為應對疫情，快遞公司紛紛採取防控措施，包括為員工購買疫情保險、為工作環境進行消毒和為員工配備數量充足的醫療用口罩、洗手液、肥皂、消毒水等物資。

但綜合其他中國媒體報導，由於春節期間停止營運積壓的物件過多，快遞業復工後需要不少時消化。同時，疫區湖北的快遞業務，恐仍停擺。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090210