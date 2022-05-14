乘載中國國產民航機夢 C919上海試飛成功

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（中央社台北14日電）中國國產的C919今天在上海首飛試驗成功。這架中國國產的大型民航機，被視為波音737和空中巴士A320的競爭對手。不過之前曾傳美國制裁使生產商難獲零組件，影響生產進度。

中國官媒新華社14日報導，編號為B-001J的C919班機上午6時許從上海浦東機場起飛約3小時後降落。報導指，這標誌「中國商用飛機有限公司」即將交付首家用戶的首架C919首次飛行試驗圓滿完成。

報導指，2019年起，6架C919在上海、閻良、東營、南昌等地進行飛行試驗，展開一系列地面和飛行試驗。2020年11月，C919獲型號檢查核准書（TIA），全面進入大陸民航主管機關的審定試飛階段。

中國東方航空2021年3月和中國商飛在上海簽署C919的採購合同，首批5架引進後，將以上海作為主要基地。

C919被譽為中國自行研製的大型客機，也被視為波音737和空中巴士A320視為競爭對手。

不過中國商飛之前因被認為與中國人民解放軍關係緊密，遭美國國防部和商務部列入清單，受投資限制和貿易制裁。

路透社曾報導，C919包括引擎、電力、液壓系統等關鍵零組件，都仰賴美國為主的供應商。美國的制裁，影響這架國產大型民航機的生產進度。（編輯：沈朋達/曹宇帆）1110514