中共制定政治協商工作條例 強化黨領導

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（中央社記者張淑伶北京27日電）中共中央政治局今天開會審議「中國共產黨政治協商工作條例」，強調要以「習思想」為工作指導，確保正確的政治方向。據報導，這條例對加強黨對政治協商工作領導有重要意義。

新華社報導，中共總書記習近平主持此會議。

會中表示，制定「中國共產黨政治協商工作條例」，對於加強黨對政治協商工作的領導，提高政治協商工作的「科學化、制度化、規範化」水準，堅持和完善中國「新型政黨制度」，鞏固和發展愛國統一戰線，具有重要意義。

會議強調，做好政治協商工作，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，貫徹落實習近平關於加強和改進統一戰線工作的重要思想、關於加強和改進人民政協工作的重要思想，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

會議強調，做好政治協商工作，要堅持和加強黨的全面領導，通過黨領導下的政治協商工作的制度體系和工作機制，確保政治協商正確的政治方向，提升政治協商效能。

此外，還要堅持「圍繞中心、服務大局」，聚焦凝聚共識，通過政治協商求同存異，在根本問題、重大問題上統一認識，「把各方面力量緊密團結在黨的周圍」，推動形成全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的強大合力。

會議強調，黨委（黨組）要加強對這項條例實施的組織領導，抓好貫徹落實。

據報導，會議還研究了其他事項。

所謂政治協商，是指對國家大政方針和重要問題在決策前或執行過程中的問題進行協商。中國目前有中國人民政治協商會議作為相關機制，並強調所謂多黨合作是在中共領導下進行。（編輯：陳沛冰）1110527