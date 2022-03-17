更多編輯台推薦新聞：
3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真
國際

3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

探問生命與未來 忠泰美術館5週年展登場

2022/3/17 21:38（3/17 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
忠泰美術館將推出5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，藝術團體dividual inc.的裝置作品「遺書／輸入的痕跡」，讓人看見生命和網路緊緊相依的未來樣貌。（忠泰美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月17日
忠泰美術館將推出5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，藝術團體dividual inc.的裝置作品「遺書／輸入的痕跡」，讓人看見生命和網路緊緊相依的未來樣貌。（忠泰美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北17日電）疫情與戰火讓生命份量更顯珍貴。忠泰美術館自19日起推出5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，涵蓋「生」的多重意涵與角度，探問「生」的不同形式與未來如何活著等議題。

展覽命題源自名詞「生」（LIFE）與動詞「生」（LIVE）的結合。忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良今天在記者會上表示，策展團隊在2020年組成，準備期間很快遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發；更甚者，還有今年的俄烏之戰，讓全球嚴峻而無法穩定的趨勢雪上加霜。

李彥良說，在這樣的時局下，這檔展覽意義就是在當代範疇下思考最基本的生命、生存和生活，希望藉由策展團隊在人類生活和科技相互影響的時刻，重新探望未來如何活著的議題。

展覽由蔡宏賢與鄭慧華擔任共同策展人，並由李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，以「未來」為展覽主軸，透過12組來自各國的藝術家作品探討生物藝術、人工生命、基因工程、科技倫理等多元議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中，藝術團體dividual inc.以裝置作品「遺書／輸入的痕跡」讓人看見生命和網路緊緊相依的未來樣貌。空曠的展間放置一台電腦，即便沒人在鍵盤前，它仍自動敲打著一位又一位無名氏的遺書，從敲打速度快慢、力道，彷彿能讀到參與書寫者的心理狀態，感受現代人生命與網路的緊密連結。

忠泰美術館5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，自19日起於忠泰美術館展出至7月31日。（編輯：屈享平）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族