探問生命與未來 忠泰美術館5週年展登場

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忠泰美術館將推出5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，藝術團體dividual inc.的裝置作品「遺書／輸入的痕跡」，讓人看見生命和網路緊緊相依的未來樣貌。（忠泰美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月17日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）疫情與戰火讓生命份量更顯珍貴。忠泰美術館自19日起推出5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，涵蓋「生」的多重意涵與角度，探問「生」的不同形式與未來如何活著等議題。

展覽命題源自名詞「生」（LIFE）與動詞「生」（LIVE）的結合。忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良今天在記者會上表示，策展團隊在2020年組成，準備期間很快遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發；更甚者，還有今年的俄烏之戰，讓全球嚴峻而無法穩定的趨勢雪上加霜。

李彥良說，在這樣的時局下，這檔展覽意義就是在當代範疇下思考最基本的生命、生存和生活，希望藉由策展團隊在人類生活和科技相互影響的時刻，重新探望未來如何活著的議題。

展覽由蔡宏賢與鄭慧華擔任共同策展人，並由李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，以「未來」為展覽主軸，透過12組來自各國的藝術家作品探討生物藝術、人工生命、基因工程、科技倫理等多元議題。

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其中，藝術團體dividual inc.以裝置作品「遺書／輸入的痕跡」讓人看見生命和網路緊緊相依的未來樣貌。空曠的展間放置一台電腦，即便沒人在鍵盤前，它仍自動敲打著一位又一位無名氏的遺書，從敲打速度快慢、力道，彷彿能讀到參與書寫者的心理狀態，感受現代人生命與網路的緊密連結。

忠泰美術館5週年展「生生LIVES：生命、生存、生活」，自19日起於忠泰美術館展出至7月31日。（編輯：屈享平）1110317