書畫篆刻名家周澄辭世 文化部將頒褒揚狀

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書畫篆刻名家周澄24日辭世，文化部將頒贈褒揚狀，表彰周澄於文化藝術上的貢獻。（國美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）書畫篆刻名家周澄24日辭世，享壽81歲。文化部長李永得聞訊後，今天表達深切哀思，文化部將頒贈褒揚狀，以表彰周澄於文化藝術上的貢獻。

周澄1941年生於宜蘭羅東，自幼即展露出對藝術的喜好，師承書畫大家江兆申，師大美術系畢業後，藉遊歷各國機會，汲取創作能量，深化對文人畫筆墨和意境的探索，同時潛心研修書法及篆刻。

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文化部今天發布新聞稿表示，周澄曾於國立台灣美術館、國立歷史博物館、國立國父紀念館及宜蘭美術館等辦理多次個展，創作之餘也獻身美術教育，任教於師大美術系、國立藝專、台灣藝術大學，並參加多個美術畫會及團體，作育英才無數。

其於繪畫之外，周澄也擅長篆刻、書法及詩詞，持續創作超過60年，藝術底蘊深厚，將傳統書畫中「詩、書、畫、印」美學概念發揮得淋漓盡致，於傳統文人筆墨詩詞基礎上創造新意。（編輯：張雅淨）1110526