路寒袖推「台灣雅歌」 解決現代詩難以親近困境

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）音樂團體「詠樂集」將推出詩人路寒袖的詩選歌樂創作音樂會，展現路寒袖14首詩作譜成的歌曲。路寒袖表示這場音樂會呼應了他多年前就提倡的「台灣雅歌」，讓音樂傳唱詩，解決現代詩難以親近的困境。

路寒袖接受中央社記者專訪時表示，他創作以來為了解決現代詩難以閱讀、親近，離群眾愈來愈遠的困境，於是溯源「詩歌一體」的傳統，試圖結合大眾流行音樂而讓現代詩能夠接地氣，「一開始我是從流行音樂出發，但一起手就已警覺，在與流行音樂結合時，詩不能媚俗」。

路寒袖讓詩轉身成為歌詞，與流行音樂結合，「我的歌詞不是一般刻板印象的歌詞，而是具有詩的質感，歌詞也不能寫得像詩那麼精緻、繁複、意境層次堆疊，但要具有詩質。」

路寒袖說，他相信詩可以保有詩質，又能琅琅上口，於是提出「台灣雅歌」的概念，「我認為雅俗並非涇渭分明，直到現在，我的詩被譜成各類歌曲已有超過百首，其中有多首作品先是以流行歌問世，後來又被音樂家譜成了藝術歌曲，證明了我的論點。」

路寒袖認為，詩不該只是高傲菁英的文字堆疊，不該離大眾太遠高高在上，但事實上讀詩的人口少之又少，他有責任讓更多一點讀者喜愛上現代詩。

路寒袖本名王志誠，媒體出身，曾任高雄市及台中市文化局長，作品剛柔並濟，關懷土地，推動母語入詩。路寒袖一開始寫詩寫的是華文詩，後來有意識轉成台語詩，反思台語的語韻跟語境。

「我一直認為，一個詩人一定要可以用自己的母語創作，不管你的母語是什麼，這跟你的語言普不普及無關，這是身為一個作家的責任」。路寒袖說，這次的音樂會讓他倡議的「雅」不僅是詩作的自我完成，或者流行音樂的「雅」，而是可以在音樂殿堂裡的「雅」，可說是一種「大雅」。

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這次音樂會有一些路寒袖詩作的新創作，「臺灣」、「思念的歌」描繪土地家鄉之情；有「三月嗩吶」、「布袋戲組曲－金光篇」寫信仰民俗之情；「針」描寫與祖母的親情；「因為想妳」則是愛情感念，整場音樂會完整呈現人生諸多面向的情感與生活，「同樣的詞可以讓作曲家們有旋律上的呼應，內在創作的啟發，我覺得可以讓大家從不同路徑理解與感受詩樂之美，是很有意義的。」

「講予全世界聽」路寒袖詩選歌樂創作將於7月26日舉行，地點在台北國家演奏廳。（編輯：陳仁華）1110720