企業尋找投資機會 高市提投資兩條件

中華民國商業總會「愛鄉 愛土 拚經濟」企業投資台灣南區會議26日在高雄蓮潭國際會館登場，高雄市長韓國瑜（右2）、商總榮譽理事長王金平（左3）等人應邀出席。中央社記者陳朝福攝 108年1月26日

（中央社記者陳朝福高雄26日電）中華民國全國商業總會與400多位企業主今天在高雄召開投資會議，高雄市長韓國瑜會中提出不要污染環境、照顧勞工兩項招商條件。至於原應邀出席的南部縣市首長則都未出席。

企業投資南區會議在高雄市蓮潭會館召開，商總榮譽理事長王金平和韓國瑜受邀出席。原本商總發出採訪通知上，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁等南部縣市長會出席，但今天都是由經發及相關產業局處首長出席並進行業務簡報，提供完整投資訊息盼吸引投資。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣長潘孟安今天早有預定公益活動與農產行銷行程，已指派城鄉發展處長李怡德代表出席。台南市政府新聞處長劉怡怜說，市長黃偉哲因另有要務，未克出席，由經發局代理局長蕭富仁率團參加會議。

嘉義縣政府表示，縣長翁章梁因出席總統蔡英文與嘉義農民代表座談活動，因此由經發處長江振瑋代表出席。嘉義市政府表示，市長黃敏惠另有公務行程，指派建設處長陳光興、觀光新聞處長張婉芬、文化局代理局長林金龍、智慧科技處長林立生、工策會總幹事陳香縈等人出席。

賴正鎰會中盼高雄市提供充裕的投資土地並簡化投資流程。他說，如果高雄提出土地，允諾要來高雄蓋涵碧樓以增加城市稅收，預估有千億元以上的投資金額，並創造5萬個就業機會。

王金平說，供給投資除了有土地、水電及勞工之外，重要的是完善的經濟政策，並維持兩岸和諧互動關係。談到簽訂貿易協訂等議題，他呼籲政府要加速推動，否則台灣在國際貿易無法公平競爭。

韓國瑜允諾打造友善投資環境，「去化」官僚體系，將多如牛毛及繁複的流程簡化，不要讓優秀的公務人員怠惰，掉落醬缸文化，允諾當企業好友，將管理者角色變協助者。他認為，政府要像「整椎師」一樣，解決投資缺水、缺電、缺工問題，打造友善環境才能讓企業家飛翔；高雄的要求是「不要污染環境」、「要照顧勞工」兩件事。

今天包括秀泰影城董事長廖治德、日藥本舖董事長謝德璋等企業負責人與會。會中提出議題，高雄迫切需要興建第二條過港隧道、打造高雄為低碳節能城市、政府協助取得種植中藥植物園土地、閒置土地加速綠化等建言，盼政府協助並改善，以健全投資環境。(編輯:孫承武)1080126