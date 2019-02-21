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製造業產值去年第4季年增4.84% 連9季正成長

最新更新：2019/02/21 17:54

（中央社記者廖禹揚台北21日電）2018年製造業產值延續正成長走勢，至第4季已連續9季正成長，不過，經濟部統計處指出，全球經濟成長放緩，加上美中貿易戰影響，增幅逐漸趨緩，預估今年第1季製造業產值將較上季減少。

經濟部統計處今天公布去年第4季製造業產值3兆6040億元，因受到全球景氣降溫影響，較第3季減少0.7%，但仍年增4.84%，連續第9季正成長。

去年全年製造業產值則為14兆391億元，年增6.49%；電子零組件業產值3兆7917億元，年增2.59%，機械設備業產值7231億元，年增7.57%，同為歷年新高。

不過，近期製造業產值增幅有減緩趨勢，統計處表示，全球經濟成長放緩、需求減弱，消費性電子產品及相關產業面臨淡季，以及美中貿易爭端的不確定性，都可能抑制製造業生產動能，加上農曆春節工作天數減少，預期今年第1季製造業產值將較去年第4季減少。

觀察行業別，除汽車及其零件業外，去年第4季多呈現正成長，其中機械設備業產值1871億元，創歷年單季第3高，但年增僅3.34%，是2017年第2季以來最小增幅，統計處分析，因受到美中貿易紛爭干擾，海外投資需求轉趨保守影響。

電子零組件業微幅年增1.4%，增幅減緩，其中液晶面板及其組件業中的中小尺寸面板需求減少，及大尺寸面板價格續跌，年減4.94%；積體電路業因新興科技應用及半導體先進製程需求續增，產值4203億元，為歷年單季新高，年增9.42%。（編輯：楊玫寧）1080221

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