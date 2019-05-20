美對中若課第3波關稅清單 經部憂影響台灣出口

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）美國調高中國輸美2000億美元商品關稅，經濟部表示，58%廠商認為影響不大。不過，若美課徵包含筆電、手機等產品，為台灣出口主力，對出口影響恐將擴增。

美國宣布於10日正式調高對中國輸美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，從10%上調至25%，緊接著13日正式公布第3波，即剩餘逾3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單。

經濟部統計處長林麗貞說，經濟部針對90家業者進行調查，其中，包含自行車、汽車零件、紡織等52家業者表示，因為移轉生產基地、全球布局或是提供中國內需，認為美國提高稅率至25%影響不大。

她說，13家業者表示受到影響，主要是因關稅提高，導致客戶成本增加，客戶要求降價，受影響的產業包含鋼鐵、顯卡、機械等。另外，有25家未作答或表示不知道。

不過，美國宣布在10日正式調高對中國輸美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，緊接著13日正式公布第3波，即剩餘逾3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單。

林麗貞說，美國6月才會宣布是否實施第3波關稅清單，經濟部會密切觀察，廠商也已預備好因應措施，不過，關稅清單中包含手機、筆電等產品，也是台灣主要外銷貨品，對出口影響恐將擴增。

另外，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail、YouTube等應用程式。

林麗貞說，此事件能否為台廠帶來轉單效應還有待評估，不過，對科技業可能產生較大影響。（編輯：張均懋）1080520