台北國際電腦展 中華電秀5G技術創新能量

（中央社記者潘智義台北26日電）中華電信將於台北國際電腦展首次公開展示超越1Gbps 5G無線下載結合邊緣運算、人工智慧（AI）影像辨識、擴增實境（AR）視訊協作，展現5G技術研發與創新能量。

中華電信執行副總林國豐表示，因應5G發展趨勢以及即將到來的5G釋照與商用，中華電信不間斷的與國際設備大廠，及國內一流網通廠緊密合作，積極研究5G關鍵技術，並整備網路建設能量，為2020年5G商用目標作好準備。

2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）將於5月28日上午盛大展開，本屆COMPUTEX五大主題包含AI、物聯網（IoT）、5G、區塊鏈、創新與新創、以及電競與延展實境（XR）。

呼應本屆台北國際電腦展主題，中華電信在南港展覽2館1樓提供5G信號並展示「5G技術」及「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案，包含「AI影像辨識-智慧安防」及「AR擴增實境-遠距視訊協作」等垂直應用，展現中華電信在5G技術整備、邊緣運算、AR擴增實境、AI人工智慧，及大數據資料分析等新興技術的研發能量與成果。

中華電信表示，本次展會更將全台首次公開展示實際透過5G無線介面，達到超越1Gbps的下載速度應用體驗，充分展現中華電信於5G關鍵技術的掌握以及設備整備能力。

本次展示中華電信攜手全球知名5G設備供應商愛立信（Ericsson），於國家通訊傳播委員會（NCC）已規劃釋照的3.5GHz中頻段，以非獨立組網（Non-Standalone, NSA）的5G實驗網路，與國內終端廠商合作完成互通測試(IoDT)，展現高畫質影像傳輸以及大於1Gbps高速下載，為2020年實現5G商用服務目標立下重要里程碑。

此外，中華電信也展示多項5G垂直應用服務，以自主研發的「5G Intelligent A+」智慧化邊緣資料中心解決方案來滿足大頻寬與低延遲應用需求，「AI智慧安防」運用影像辨識技術，達到犯罪偵查與預防的成效，以科技執法達到保護守法市民安全，並且運用AR智慧眼鏡以及5G高速傳輸，進行即時辨識，維護警員執勤安全。（編輯：林興盟）1080526