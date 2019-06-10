景氣趨緩 製造業加班工時創7年最大減幅

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今天指出，今年1到4月製造業加班工時創下近7年最大減幅，非經常性薪資也是近3年首度負成長，均顯示景氣擴張力道趨緩的情形，已經影響到勞動市場。

主計總處今天發布薪資統計，今年1至4月總薪資為新台幣6萬689元，年增率1.49%，值得注意的是，總薪資的成長主要來自於經常性薪資增加，與景氣關聯性較強的非經常性薪資則年減0.18%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨坦言，非經常性薪資、製造業加班工時是較能反映景氣波動的指標，當景氣走緩，廠商會減少發放績效獎金，而今年1到4月非經常性薪資微減0.18%，是近3年首度呈現負成長。

潘寧馨也指出，截至今年4月，製造業加班工時已經連續7個月負成長，今年1至4月，製造業加班工時則年減1.4小時，為近7年最大減幅。

不過潘寧馨表示，觀察製造業單月的加班工時變化，4月年減1小時，比起3月年減1.8小時要少，顯見景氣擴張力道趨緩影響勞動市場，但並沒有惡化的跡象。

特別的是，與景氣關聯性較高的加班工時、非經常性薪資都減少，但觀察4月經常性薪資為4萬1767元，年增2.59%，創下近19年同月最高增幅。

潘寧馨解釋，廠商調月薪的考量有很多種，會比照同業水準、員工表現、基本工資調升、留才、激勵員工士氣等面向，如今景氣成長放緩，經常性薪資依舊成長，顯見廠商多面向考量社會環境與氛圍後，調薪的動能還在。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。（編輯：趙蔚蘭）1080610