更多編輯台推薦新聞：
八村壘NBA選秀首輪第9順位中選 日本第一人
運動

八村壘NBA選秀首輪第9順位中選 日本第一人

專題／器官捐贈講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

專題／器官捐贈講緣分 每一次生死交會都是奇蹟

早安世界》長榮空服員罷工 21日取消79航班
早報

早安世界》長榮空服員罷工 21日取消79航班

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台積電領漲 台股收紅攻克10800點關卡

最新更新：2019/06/21 14:23

（中央社記者張建中台北21日電）台積電即將於24日除息，在買盤湧入卡位下，今天股價收漲1.43%，推升台股持續走高，指數突破10800點關卡。

加權指數今天收在10803.77點，漲18.76點，漲幅0.17%，成交值1484.49億元；本週指數漲279.1點。

台積電24日除息，每股將配發8元現金股息，因台積電近年都會填息，市場對今年除息行情依然高度期待，今天有不少買盤湧進卡位，股價收在248.5元，漲3.5元，漲幅約1.43%。

比特幣報價持續走高，激勵概念股股價走揚，撼訊收漲1.92%，創意股價也收漲2.23%。整體電子類股指數漲0.44%，為盤面多頭指標。

鴻海股東常會今天登場，全面改選董事，新任董事會推舉S次集團總經理劉揚偉擔任新董事長，只是鴻海股價開高震盪走低，終場收在76.8元，跌0.9元，跌幅1.16%。

傳統產業股普遍走跌，玻璃類股表現最弱，類股指數大跌1.73%，水泥類股指數也跌1.13%；食品與鋼鐵類股表現相對強勢，同步走揚。

長榮航空勞資協商破局，空服員20日下午4時開始罷工，今天共取消79航班，衝擊股價表現疲弱，收在15元，跌幅約3.85%。

分析師王兆立表示，台股指數短期不排除震盪走高，挑戰今年高點11097點，另外，美國總統川普與中國國家主席習近平下週將於20國集團(G20)峰會期間會談，將是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1080621

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報