台積電領漲 台股收紅攻克10800點關卡

（中央社記者張建中台北21日電）台積電即將於24日除息，在買盤湧入卡位下，今天股價收漲1.43%，推升台股持續走高，指數突破10800點關卡。

加權指數今天收在10803.77點，漲18.76點，漲幅0.17%，成交值1484.49億元；本週指數漲279.1點。

台積電24日除息，每股將配發8元現金股息，因台積電近年都會填息，市場對今年除息行情依然高度期待，今天有不少買盤湧進卡位，股價收在248.5元，漲3.5元，漲幅約1.43%。

比特幣報價持續走高，激勵概念股股價走揚，撼訊收漲1.92%，創意股價也收漲2.23%。整體電子類股指數漲0.44%，為盤面多頭指標。

鴻海股東常會今天登場，全面改選董事，新任董事會推舉S次集團總經理劉揚偉擔任新董事長，只是鴻海股價開高震盪走低，終場收在76.8元，跌0.9元，跌幅1.16%。

傳統產業股普遍走跌，玻璃類股表現最弱，類股指數大跌1.73%，水泥類股指數也跌1.13%；食品與鋼鐵類股表現相對強勢，同步走揚。

長榮航空勞資協商破局，空服員20日下午4時開始罷工，今天共取消79航班，衝擊股價表現疲弱，收在15元，跌幅約3.85%。

分析師王兆立表示，台股指數短期不排除震盪走高，挑戰今年高點11097點，另外，美國總統川普與中國國家主席習近平下週將於20國集團(G20)峰會期間會談，將是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1080621