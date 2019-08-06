推加密貨幣 隱私監管機構要臉書保護個資

（中央社雪梨6日綜合外電報導）全球隱私監管機構今天聯手要求臉書（Facebook）提出保證，在按計畫推出加密貨幣Libra時，會保護用戶的財務資訊。

法新社報導，澳洲、美國、歐盟、英國、加拿大和其他國家的監管機構發表公開信，呼籲臉書回應有關如何處理數位貨幣用戶敏感個資的10多個問題。

臉書跨足數位銀行這塊所謂的「數位大西部」領域，促使各界提出一連串警告。七大工業國集團（G7）財長和央行首長上個月召開會議時，也對臉書計劃發行Libra恐危及全球經濟發出嚴重警告。

這些監管機構說，臉書和其數位錢包Calibra「未具體採取保障和保護個資的訊息處理方式」。

他們說，英國政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）醜聞凸顯臉書處理用戶資訊的做法「未達監管機構或臉書用戶的期望」。

他們說，這個社群媒體巨擘的最新計畫面臨類似風險，還說「將大量個資與財務資訊和加密貨幣相結合，擴大了我們對Libra Network設計和數據共享安排的隱私擔憂」。

這些監管機構要求臉書提出保證，未經明確同意，不會與他人共享用戶資訊，好比交易歷史記錄，Libra Network的有關各方也將充分保護所有用戶個資。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1080806