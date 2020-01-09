海外急難救助幫助大 除外事項要留意

（中央社記者劉姵呈台北9日電）外交部統計，2019年國人海外急難救助件數高達6345件，專家提醒，出國前忘記投保旅平險，若有緊急醫療相關需求時，可善用保險提供的海外急難救助保障，不過要注意適用條件有限制。

根據外交部領事事務局8日最新發布的「旅外國人急難救助事件統計」，2019年全年國人在海外需急難救助事件高達6345件，平均每月就有528件。

壽險業者表示，海外急難救助包含醫療、旅遊及法律協助，已成為國人海外旅行不可或缺的保險保障項目，除了透過投保旅平險加保外，如果出國前忘記投保，許多保險公司也會針對自家特定險種的被保人，提供海外急難救助服務。

大型壽險業者主管表示，部分保險公司會規定如壽險、意外險的被保險人，可擁有海外急難救助的權益，但會以「總繳保費」作限制，例如年繳保費達新台幣2萬元的被保險人、非學保的團險年繳保費達10萬元的被保險人，或是符合公司VIP保戶標準，才有提供海外急難救助的服務。

此外，保險公司對於「在國外停留時間」及「出國目的」的部分也有規定，被保險人停留國外的連續時間必須為90天或180天以內的狀況，且必須是以「觀光」或是「旅遊」為目的。

這位主管也提醒，保險公司一般提供的海外急難救助服務都會有「限額」及「除外事項」，超過限額的部份，被保險人須自行負擔，像是戰爭、被保險人犯罪行為、被保人懷孕、流產所致傷害等，均被除外。（編輯：鄭雪文）1090109