陸股3日開市 國安基金緊盯市況對台經濟有信心

（中央社記者潘姿羽台北2日電）武漢肺炎疫情延燒，重挫投資人信心，而中國股市將於明日開紅盤，市場擔憂出現暴跌，連帶影響台股；國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，將緊盯市場變化，不過他對台灣經濟基本面有信心。

武漢肺炎疫情未見緩和，全球各地確診病例持續增加，金融市場信心受挫，美股1月31日大跌603點，為5個多月來最糟表現，而中國股市將於3日開市，累積多時的負面情緒恐讓陸股開盤重挫，上述因素都可能讓台股再次走跌。

阮清華表示，國安基金一向密切觀察國內外股市波動，市場若有不理性、失序狀況，國安基金不排除召開臨時會議，就相關因應對策做討論。

但阮清華強調，國內經濟基本面相當穩健，主計總處日前上修2020年經濟成長率，加上台商資金回流、對台投資增加及轉單效應，都有助於挹注經濟成長動能，「國內經濟狀況是非常好的」。

阮清華表示，股市難免會受到國際情勢、單一事件等消息面影響有所波動，這點很難避免，不過長期來看，台股表現仍會回歸基本面，而台灣經濟基本面良好，「這不是喊話，是實際情況」。

若中國股市重挫，確實可能影響台股，但阮清華也說，如果中國疫情獲得控制，對股市的負面影響會降低，後續情況將密切關注。

近日台股波動較劇烈，為了穩定市場信心，財政部長蘇建榮在1月31日舉行記者會，強調對台股有信心，且國安基金隨時備戰。

蘇建榮於記者會上表示，國安基金從1月23日武漢封城以來，一直密切注意國際情勢及台股變化，若有不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，就會召開臨時委員會，就現階段經濟情勢討論是否進場護盤，再度呼籲投資人不要恐慌。（編輯：黃國倫）1090202