信驊受惠中國伺服器需求 美系外資仍評買進

（中央社記者吳家豪台北3日電）美系外資看好伺服器管理晶片廠信驊仍是中國伺服器本土化題材的受惠個股，重申買進評等與目標價1250元；另一家美系外資認為今年下半年企業支出前景不明確，維持中立評等與目標價999元。

信驊股價今天開高35元，盤中最高來到1045元、漲幅近4%。

美系外資發布研究報告分析，信驊今年1月營收符合預期，已達外資預估今年第1季營收新台幣6.94億元的33%；在工作天數增加下，預估信驊2月營收將較1月成長。

根據美系外資推算，信驊約20%出貨送往中國伺服器市場，受武漢肺炎疫情的影響程度取決於終端市場伺服器需求能否抗跌、供應鏈受阻狀況。儘管受短期利空衝擊，外資仍看好信驊是中國伺服器市場本土化題材及2020年全球伺服器出貨成長的受惠個股，重申「買進」投資評等與目標價1250元。

另一家美系外資認為，武漢肺炎疫情將影響信驊2、3月營收15%至20%，由於供需失衡，雲端半導體訂單可能出現觸底反彈的V型調整；在中國和美國客戶的挹注下，信驊今年第1季營收可能與去年第4季持平或微幅季增，但目前還不確定總體經濟因素對企業支出的影響是否會持續到今年下半年，故維持信驊「中立」投資評等及目標價999元。（編輯：張均懋）1090303