股匯不同調 新台幣連3升收27.624元

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）外資匯入力挺台積電，加上國際美元回落，新台幣隨亞幣走揚，連續3個交易日升值，今天收盤收27.624元，升2.4分，創逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額15.27億美元。

台積電股價收在今天次高點672元，上漲11元，儘管強勢反映法人說明會利多，為台股撐盤重心，但孤掌難鳴，台股開高震盪走低，指數高低差距近300點，終場收在18403.33點，下跌33.6點，力守18400點關卡。

外匯交易員表示，台積電法說會釋出的營運展望相當樂觀，吸引外資匯入追捧，加上國際美元回檔，支持台幣走勢偏升，午後出口商加入拋匯行列，帶動升勢進一步擴大；新台幣兌美元今天開盤價為27.65元，最高27.595元、最低27.65元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值6.6分或0.24%，週線翻紅。

外匯交易員表示，春節假期將至，出口商把握最後這段時間拋匯，為台幣提供支撐，後續須關注台股及外資動向，如果外資減少匯入，甚至轉向匯出，將削弱台幣升值力道，使台幣呈現區間整理。（編輯：張均懋）1110114