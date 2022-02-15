銀行推日本ETF及股票即時交易 布局復甦商機

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（中央社記者謝方娪台北15日電）北富銀宣布推出「日本ETF、股票即時交易」服務，可以線上即時買賣日股及東證股價指數、日經225指數和高股利、REITs等ETF，提供投資人活化日圓資金、參與日本市場復甦先機的新管道。

富邦金旗下台北富邦銀行表示，全球邁入後疫情時代，供應鏈問題延宕、地緣政治緊張及需求反彈，造成能源、金屬、農作物價格飆升，帶動日本大型貿易公司營收成長，盈利前景可期，預期日本景氣有望在今年上半年持續回溫，企業信心調查和機械訂單表現轉佳，消費動能有機會帶動經濟向上，加上日本央行保持貨幣寬鬆政策，有利日股表現。

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北富銀指出，近兩年日圓受貨幣寬鬆政策影響，呈現中長期弱勢，目前實質有效匯率已降至50年來最低，投資人可趁新台幣強勢時兌換日圓，以備日後旅遊運用，在疫情尚未解除警示前，可將持有的日圓適度布局當地市場，有機會創造額外收益。

為便利投資人靈活進行海外投資布局，北富銀今天宣布推出國銀首創「日本ETF、股票即時交易」服務，可以線上即時買賣日股及東證股價指數、日經225指數和高股利、REITs等ETF（指數股票型基金），提供投資人掌握日本市場疫後復甦商機的新管道。（編輯：張均懋）1110215