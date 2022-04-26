外資賣超148億元 減碼金融與航運股

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天跌深反彈，但量能不足，終場漲23.89點，收16644.79點，外資及陸資賣超新台幣148.26億元，集中在金融、航運、面板及權值電子股，其中台積電賣超逾1.29萬張。

台股今天開高反彈，早盤一度漲逾百點，最高來到16729.47點，但10時左右電子股氣勢轉弱，航運股走低翻黑，加權指數拉回平盤附近，尾盤敲進234億元大單拉抬，終場上漲23.89點，收在16644.79點，成交值2540.64億元。

外資賣超金額縮小至148.26億元，自營商賣超47.78億元，僅投信持續力挺、買超10.85億元；三大法人合計賣超185.19億元。

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外資賣超標的集中在金融與航運股，新光金賣超3.13萬張居首，其次為長榮航賣超2.56萬張，群創賣超2.48萬張排第3。其他排在賣超前10名個股包括華新、華航、台積電、元大金、期街口布蘭特正2、大成鋼、旺宏。

外資買超以金融股居多，前10名個股依序為元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1、中信金、彩晶、彰銀、台新金、大亞、聯電、南紡、玉山金。（編輯：黃國倫）1110426