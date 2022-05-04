市場觀望氣氛濃 新台幣小升0.5分收29.525元

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（中央社記者蘇思云台北4日電）美國聯邦準備理事會（Fed）即將公布利率決策，台灣股匯市今天雙雙走揚，不過市場觀望氣氛濃，新台幣兌美元今天收盤收29.525元，升0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額達11.6億美元。

Fed正在舉行為期2天的利率政策會議，美股震盪，最後小漲作收，台股今天盤中一度漲逾百點，隨後漲勢收斂，終場上揚66.93點，收在16565.83點，成交值新台幣1923.55億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計買超5.19億元。

外匯交易員表示，市場觀望氣氛濃，外資動向不明顯，新台幣今天主要是狹幅區間整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.53元，盤中最高來到29.48元、最低29.538元，最後小升0.5分。

外匯交易員表示，外界預估Fed可能這次會升息2碼（1碼為0.25個百分點），並關注後續Fed會不會更加大唱鷹調，新台幣短期可能在29.5元區間整理，後續仍持續關注外資動向與美元走勢。（編輯：張均懋）1110504