美股收黑 投顧：台股季線下彎面臨套牢賣壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

投顧法人分析，台股目前在15500點至15600點附近面臨較大的套牢賣壓，若後續量能持續縮減，容易以震盪方式化解賣壓。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北20日電）市場持續擔憂通貨膨脹偏高，美股19日收黑，中止週線連4紅局面。投顧法人分析，台股目前季線仍下彎，在15500點至15600點附近面臨較大的套牢賣壓，若後續量能持續縮減，容易以震盪方式化解賣壓。

美股道瓊工業指數19日終場下跌292.30點，或0.86%，收在33706.74點；標準普爾500指數下跌55.26點，或1.29%，收在4228.48點；以科技股為主的那斯達克指數下跌260.13點，或2.01%，收在12705.21點；費城半導體指數下跌84.504點，或2.78%，收在2953.339點。

台股19日開低後續測試5日線支撐，中場買盤進場，指數由黑翻紅，終場收漲12.02點，收在15408.78點，漲幅0.08%，成交金額新台幣2186.64億元；週線收紅上漲約107點，也是台股第7根週線紅K棒。

統一投顧指出，台股目前季線仍下彎，在15500點至15600點附近面臨較大的套牢賣壓，近期指數可能呈現高檔震盪格局。時序進入財報及美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策的空窗期，建議擇優布局業績成長股。

玉山投顧表示，台股接近前波套牢區，受到美股下跌影響，加上季線目前仍處於下彎，漲勢未能延續，轉為回檔整理；若後續量能持續縮減，則容易呈現震盪方式化解賣壓，多方氣勢要增強需等待季線翻揚向上。

玉山投顧認為，只要外資不再持續大舉賣超且明顯調節期貨多單，台股將以上揚月線作為支撐，同時週KD指標交叉往上有利買盤增強信心。類股布局方面，因中國限電與美國10年期公債殖利率重新上揚，半導體族群拉回時可留意布局，另外生技醫療及造紙有機會呈現落後補漲。（編輯：郭無患）1110820