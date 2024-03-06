新日興1月獲利大幅成長6倍 每股賺0.54元

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）軸承大廠新日興受惠折疊手機題材，過去1個半月股價大漲9成，公司今天公告1月自結稅後純益約新台幣1.01億元，年增率高達603%，每股純益0.54元。

新日興本週宣布，為償還銀行借款、充實營運資金，加上考量目前有相當多開發案在手，可望陸續於明後年發酵，董事會決議將發行8億元國內第3次無擔保轉換公司債CB與現增800萬股，預估募資金額上看20億元。此為新日興睽違3年後再啟動募資。

折疊手機成為智慧型手機市場近年最吸睛的的創新趨勢之一，三星、華為、Google等大廠都已經推出折疊手機，市場頻傳蘋果也有意加入戰局，可望帶動折疊手機進一步普及，拉高市場滲透率。

法人看好，目前折疊手機的市場滲透率僅個位數，未來成長空間仍大，而軸承是其中最關鍵的零組件之一。

新日興與蘋果合作關係密切，蘋果有意推出折疊手機的消息一出，引發投資人偏多聯想。新日興股價從1月底的120元，到今天盤中最高衝上228元，漲幅高達9成，不過隨後獲利回吐賣壓出籠，新日興終場股價翻黑下跌5.5元，收在218.5元。（編輯：楊蘭軒）1130306