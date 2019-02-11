小年夜本土登革熱現蹤 高市春節防疫不打烊

今年首例本土登熱確診病例年前現蹤高雄市前鎮區，衛生局春節期間防疫不打烊，在個案住處周邊加強消毒。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年2月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高雄市3日小年夜出現今年首例本土登革熱確診病例，高雄市衛生局春節防疫不打烊，在前鎮區個案住處附近發現21處孳生源陽性點並開出4張罰單。

高市衛生局今天表示，暖冬影響病媒蚊生態，高雄市2月出現本土登革熱確診個案為近年罕見；由於暖冬使社區環境病媒蚊傳播疫情風險遽增，加上鄰近東南亞國家登革熱境外移入個案持續發生，不利登革熱疫情防疫。

為杜絕登革熱疫情蔓延，高市府防疫團隊春節期間防疫無假期，針對確診個案同住家人及周邊社區民眾、工作地接觸者進行疫調及擴大採檢117人，經初步疫調除23人待二採檢驗中，其餘都已排除。

防疫團隊另針對個案居住及工作地周邊進行防治及擴大孳生源檢查、戶外噴藥消毒等作業，4日至10日共執行防治戶數1631戶、室內陽性戶數21戶，查獲459個積水容器，其中水桶、塑膠布、底盤、水溝、花器、臉盆、馬桶、花瓶、地下室等21處陽性點孳生病媒蚊孑孓、成蚊18隻，並陸續開立4張罰單。

其中，昨天防疫人員到陽性點勘查發現，距離前鎮區本土登革熱個案住處約20至30公尺的私人空地上一個廢棄馬桶內有大量孳生源，防疫團隊隨即清除及投藥，並依法對地主開單告發。

衛生局並於前鎮本土登革熱疫情警戒區域33處懸掛高效能捕蚊燈，5日至10日共捕獲24隻埃及斑蚊成蚊。

另外，高雄市昨天出現今年第7例境外移入確診個案，個案為仁武區台籍女性，她長期在越南工作，1月27日入境高雄，隔天陸續出現流鼻水、頭痛及發燒等症狀，1月28日及31日分別就醫被診斷為感冒，2月3日因症狀未改善再次就醫經抽血檢查被通報疑似登革熱，當天住院防蚊隔離，8日出院，昨天經衛福部疾病管制署確診。（編輯：吳佳穎）1080211