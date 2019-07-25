不抽菸也會罹肺癌 有家族史風險高

（中央社記者陳偉婷台北25日電）「我不抽菸，為什麼會得肺癌？」是臨床最常見的問題。肺癌專家陳育民今天說，在台灣，不抽菸者罹肺腺癌比例逐年提高，原因不明，但可能與基因有關，有家族史者風險更高。

根據衛生福利部公布民國107年國人10大死因，癌症連續37年居首，其中又以肺癌為癌症死因之首。107年就有超過9000人死於氣管、支氣管及肺癌，每年新增的肺癌患者多達1.3萬人。

為了提升民眾知能，癌症希望基金會等團體合作推出專為肺癌病友設計的數位工具「肺癌攻略」，今天舉辦上線記者會。

台灣肺癌學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部一般胸腔科主任陳育民在記者會表示，肺癌治療有2大困境，第一是發現晚，有超過一半的患者確診時已是局部轉移或晚期。因肺癌好發的位置沒有靠近痛覺神經，不會有痛感，等到出現症狀，代表癌細胞已經吞噬肋膜，或因產生積水而氣喘。

第二困境是治療晚，陳育民解釋，肺癌治療日新月異，民眾的知能未必能跟上，醫病溝通非常重要。民眾若因害怕治療、擔心副作用，可能就尋求偏方而延誤治療。臨床上屢見患者不敢回診、選擇吃草藥，結果短短數月病情就惡化。

陳育民表示，最常被病人問到的問題是：「我明明沒有抽菸，為什麼肺癌會找上我？」根據統計，台灣每年不抽菸、罹患肺腺癌者確實逐漸增加，原因不明，但可能與基因有關。有研究也發現，當三等親內有肺癌家族史，若1人有肺癌，其他家人罹患肺癌風險增加1.5倍至2倍；若2人有肺癌，危險性增加到5倍。

現行肺癌非侵入性檢查以胸部X光檢查為基本工具，但腫瘤必須大於1公分，才有機會被發現，對早期診斷較為不利；低劑量電腦斷層可能有助早期發現病灶，但存有偽陽性，導致良性結節被誤判。

陳育民說，國健署委託的一項大型本土研究，希望釐清低劑量電腦斷層是否有助於早期發現肺癌，相關學會將討論並擬定新版指引，提供醫界參考。

國健署長王英偉在記者會前受訪指出，癌症治療都希望能早期發現，治療效果最好。但臨床也發現，低劑量電腦斷層可能發現小結節，造成民眾心理恐慌、壓力，結果開刀發現是良性，也會增加醫療負擔，還必須審慎評估。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，「肺癌攻略」是醫病共享決策的輔助工具，可補充民眾知識不足、提高疾病意識，也可改善醫病溝通效率。

病人與家屬可下載Line的聊天機器人，加入對話後就有肺癌相關資訊可即時互動。另有網頁版供醫護人員使用，也有語音播放功能，方便年齡較大的病人或家屬聆聽。

協助設計「肺癌攻略」的病友惠敏是前醫藥記者，她過去自認是半個癌症專家，但在確診肺腺癌及住院期間，才深感病人在治療決策上的手忙腳亂與心慌。

惠敏說，「肺癌攻略」就像是數位武功祕笈，一步步帶領病友理解治療路徑、選項，便於與醫療團隊溝通，討論最適合的治療方式。唯有了解，才好對付，在抗癌路上，安心篤定勇敢前行。（編輯：戴光育）1080725