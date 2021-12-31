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台南1水雉幼鳥誤食農藥倒地 緊急解毒復元野放

2021/12/31 17:09（12/31 17:16 更新）
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台南市官田區水雉生態教育園區主任李文珍指出，30日傍晚有農民發現一隻中毒水雉幼鳥倒臥田中，奄奄一息，園區人員立刻到場救援解毒，經過1天的解毒休養後，31日下午3時許重新野放到園區中。中央社記者張榮祥台南攝 110年12月31日
台南市官田區水雉生態教育園區主任李文珍指出，30日傍晚有農民發現一隻中毒水雉幼鳥倒臥田中，奄奄一息，園區人員立刻到場救援解毒，經過1天的解毒休養後，31日下午3時許重新野放到園區中。中央社記者張榮祥台南攝 110年12月31日
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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市水雉生態教育園區外水田昨天傍晚發現1隻誤食農藥而倒臥的水雉幼鳥，園區人員立刻趕往救援解毒，且帶回園區休養恢復健康後，今天下午野放到園區中，回到大自然。

台南市官田區水雉生態教育園區主任李文珍今天告訴中央社記者，這隻中毒水雉幼鳥昨天傍晚被農民發現倒臥在水雉園區外的水田，當時幼鳥已口吐白沫，奄奄一息，園區人員立刻趕往現場救援解毒，再帶回園區休養。

李文珍說，這隻幼鳥經過1天解毒、休養，今天下午3時許野放到園區中，這隻幼鳥應該與園區中的水雉是同一族群。

李文珍指出，每年12月至隔年1月菱角田採收結束後，農民翻耕水田著手種植水稻時，多會在翻耕時撒上有機磷類的農藥，以防日後水稻生長受到線蟲危害，因翻耕後立即淹水，也吸引鳥兒誤食中毒，若來不及救治，鳥兒就會毒發身亡。

她說，園區人員在這段期間的傍晚及清晨會勤於巡查翻耕水田，且隨身攜帶解毒劑，搜尋是否有水雉等鳥兒中毒，隨即救治送醫。

李文珍表示，每年農田翻耕季節，水雉中毒屢見不鮮，以前曾發生水雉集體中毒死亡事件，園區近幾年導正農民耕種觀念，也讓水雉等鳥兒中毒情形大幅改善，同時減少保育不力的批評。（編輯：戴光育）1101231

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