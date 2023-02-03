水情吃緊 台南市府啟動節水、擴大回收水使用

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（中央社記者張榮祥台南3日電）水情吃緊，曾文水庫蓄水率跌至23％，台南市長黃偉哲昨天在行政院會爭取南化水庫多元化水源開發溢流堰工程，今天更要求市府各單位啟動節水及擴大回收水使用，確保雨季前用水。

黃偉哲今天指出，台南去年11月水情燈號轉為黃燈，由於及早因應，水稻又休耕，預估台南的水庫蓄水應可供應至7月或8月。

黃偉哲表示，台南有水庫，高雄有水源但無水庫，屏東水源更充沛，他期盼南高屏合作推動水資源政策，有效舒緩南部用水問題。

台南市政府發布新聞稿指出，台南去年底配合中央提前因應抗旱節水，民生用水夜間減壓供水及停止非必要用水，截至去年12月，台南道路清洗、植栽澆灌回收水日平均使用量，較2021年大旱時增加2700公噸。

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在新興水源開發方面，市府預估，台南安平、永康及仁德3座再生水廠，2025年完工後，每天穩定供應6萬3000公噸再生水，滿足南科產業用水需求。另台南海水淡化廠全期每天可供應20萬公噸用水；南化水庫多元化水源開發溢流堰工程，可增加近1000萬公噸庫容量。

南區水資源局今天最新水情資料顯示，以灌溉為主的曾文水庫，蓄水率23.35％；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水率62.07％；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率62.4％。（編輯：郭諭儒）1120203