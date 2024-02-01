台北希望廣場年貨大街3日登場 130攤農漁畜供選購

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農曆春節將至，許多民眾前往台北市迪化街採買年貨，農業部農糧署今天還推薦到「希望廣場年貨大街」購買國產優質農漁畜產品，從3日到5日舉辦，多達130攤，可1次購足。

農糧署發布新聞指出，台北希望廣場農民市集為迎接龍年新春假期，從3日到5日舉辦「希望廣場年貨大街」，多達130攤的嚴選農漁畜產品將登場，可供民眾1次購足。3日從上午10時營業到晚上7時，4日、5日則是上午10時到傍晚6時。

至於「希望廣場年貨大街」品項，農糧署舉例，包含年節必備的蜜棗、蓮霧、雪梨、柑橘、大白菜、高麗菜、香菇、花生、龍眼乾、烏魚子、各類米食糕點，乃至花卉等熱銷商品皆有，呼籲消費者別錯過。

因應年節需求，現場也將販售應景的柑橘、蜜棗等國產鮮果禮盒，以及蘭花、銀柳等喜氣十足的賀年盆栽，適合送禮、增添居家新春氛圍。

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農糧署指出，台北希望廣場農民市集販售的時令農產品，都是取得有機、產銷履歷、CAS這3種標章，或是具備溯源農糧產品標示的國產農產品，不論年節送禮、在家親友團聚享用、祭祖，皆可安心無虞。

農糧署並表示，現場有多項優惠活動，包含挺菜農贈高麗菜、免費領取春聯等，另外，各攤位推出多項促銷方案。相關最新優惠訊息，可搜尋臉書粉絲專頁「台北希望廣場」。（編輯：管中維）1130201