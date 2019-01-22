吳志揚想選中壢立委 陳學聖：黨應鼓勵往外發展

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨不分區立委吳志揚今天表示將回到故鄉桃園市中壢區，參選下屆立委；現任中壢區選出的國民黨立委陳學聖說，黨應鼓勵大家往外發展，不是在同溫層廝殺，這樣不會增加版圖。

吳志揚今天接受廣播節目專訪時表示，他會參選下屆的區域立委，並選在故鄉桃園市中壢區再次打拚；他說，現在的狀況就是要幫黨開疆闢土，中壢是他原來當立委的地方，而他的服務在擔任桃園縣長與立委時，也從未停止過。

吳志揚也表示，他父親、前中國國民黨主席吳伯雄曾擔任第7屆桃園縣長，他是第16屆的縣長，這中間差了9屆，這中間他們家根本沒有任何人在桃園擔任過議員或里長，因此他是一步一腳印，重新在中壢讓鄉親認識他。

他說，雖然外人說他們是政治家庭，但他認為他們是書香世家、行善的世家，他對家族過去對地方的服務與貢獻很有信心，他們是有品牌的。

至於為什麼要征戰區域立委，吳志揚說，國民黨在上次立委選舉慘敗，現在到處都缺人，有選舉經驗的應該要趕快去選舉，因此他選擇從區域立委再來打拚起；而桃園是他的故鄉，不在自己的故鄉選，會有點好像是被人踢出去的感覺。

吳志揚表態將投入桃園市中壢區的立委選舉，對此，現任中壢區選出的國民黨立委陳學聖表示，他以總統大選勝選為最優先的考量，因此哪裡艱困、哪裡需要他，他都會全力以赴，立委對他來說，只是一個職務，選舉的態度最重要。

但陳學聖也說，這次國民黨有很好的反擊機會，國民黨目前應該要往外去開拓，黨應該鼓勵大家多往外發展，而不是在自己的同溫層殺來殺去，這樣國民黨的版圖不會增加。（編輯：林興盟）1080122