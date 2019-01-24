政委縣市分工出爐 中央地方協調平台上路

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院長蘇貞昌強調「接地氣」，指示成立「中央與地方建設協調會報」由政委協調地方事務，今天政委認領縣市分工出爐，未來台中山手線等議題若有需要，也可提報平台討論。

蘇貞昌重視效率，強調「接地氣」，他在14日上任主持首次臨時院會時，就指示要成立「中央與地方建設協調會報」，由政務委員各主持幾個縣市，中央與地方有什麼事情，都先在協調會報中共同討論，做先期處理，若有必要則提行政院會，或請部會首長直接處理。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午出席行政院院會後記者會時表示，今天協調會報正式啟動，由5位政委分別認領全台各縣市。

政委林萬億主責桃園市、苗栗縣、南投縣、彰化縣；張景森認領基隆市、台北市、台中市、金門、馬祖與澎湖；吳政忠負責新竹市、新竹縣與高雄市；陳美伶為雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣與台東縣；吳澤成負責新北市、宜蘭縣與屏東縣。

Kolas說，另4位政委鄧振中、唐鳳、羅秉成與龔明鑫，由於負責全國性業務，與地方建設較無直接相關，例如鄧振中負責國際經貿談判跟新南向政策等，因此是依照不同政委職務進行分工。

Kolas指出，這個會報不會影響各部會原有職權，地方政府提出計畫、爭取計畫補助等，依然循原有管道進行；該平台將不定期召開，用意是當地方推動建設，與中央法規或政策有窒礙難行之處時，由政委召開協調平台，快速、有彈性、客製化回應地方政府需求。

Kolas表示，例如台中的山手線，涉及交通部與國家發展委員會，若台中市政府認為財務計畫等有窒礙難行的地方，與中央政府沒有共識，就可以透過政委召集會議討論。

她說，這個平台純粹是「再開一扇門」，若地方政府需要跨部會協調時，透過平台，由負責的政委進行；近期各政委也陸續與主責縣市首長聯絡進行說明。（編輯：林興盟）1080124