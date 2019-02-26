國民黨支持一中各表九二共識 尊重大陸不同詮釋

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨發言人歐陽龍今天表示，國民黨支持一中各表的九二共識，尊重大陸對九二共識不同的詮釋，這本是各自表述的意涵；前新北市長朱立倫則說，九二共識是基礎，而他提出的「3個中華」即為具體作法。

聯合晚報報導，大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希昨表示，多年來，國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，這扭曲了九二共識本來意義，中共總書記習近平如今已對九二共識做了一個新的、明確的詮釋。

歐陽龍今天重申，1992年11月兩岸海基、海協兩會在雙方政府各自授權下，歷經協商及函電達成「九二共識」，亦即「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」，顯示兩岸關係求同存異的性質，並能暫時擱置分歧，這也是國民黨主席吳敦義一再重申「一中各表」的「九二共識」。

歐陽龍說，國民黨尊重大陸對九二共識不同的詮釋，這本是「各表」的意涵，民進黨卻批評國民黨一中各表的九二共識被大陸「打臉」，根本只是政治操作，民進黨若不承認九二共識、一中各表，請找出新的共識和方向，只要全民接受，國民黨也不會反對。

前新北市長朱立倫今天下午接受廣播專訪時提到，他的兩岸主張為「3要、3個中華、一個基本態度」，「3要」是和平、民主、繁榮，這是民眾期待的兩岸關係。

他指出，「3個中華」則為堅持中華民國自由、民主的憲政體制；發揚中華文化的精髓特色，台灣最大的資產就是中華文化，重視倫理、修為，更是包容的社會，台灣沒有經過文革，也沒有改變傳統文化，至今的用字仍為繁體字，應對中華文化感到驕傲；兩岸炎黃子孫不要再鬥，應該合作共創中華民族的經濟繁榮。

至於「一個基本態度」朱立倫說，不是求同存異，而是求同尊異，從過去把差異放一旁的態度提升到尊重彼此的不同，他相信用這樣的態度面對兩岸關係，兩岸不但能和平、合作，還能繁榮。

至於主持人詢問，面對中國詮釋九二共識為一中前提、一國兩制的困境，九二共識是否可能有新的內涵，朱立倫說，九二共識是基礎，兩岸真正要的是和平、民主和繁榮，而他提出的「3個中華」就是九二共識的具體作法，他相信只要創造和平的條件，下一代一定可以解決兩岸問題。（編輯：王永志）1080226