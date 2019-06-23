長榮空服員罷工 朱立倫：罷工應有預告期

（中央社記者王鴻國新北23日電）長榮航空空服員罷工進入第四天，前新北市長朱立倫今天受訪時指出，罷工應有預告期，以他朋友的企業為例，本來要去歐美簽約，卻因臨時找不到機位而受到非常大的影響。

朱立倫今天在新北市議員蔡淑君等人陪同下，參觀位於林口區的「王子創意文具國」，並與現場小朋友們一起手作橡皮擦。

活動中，他表示，中小企業是台灣的主力，他一直全力支持用創意、創新藍海策略的中小企業，讓中小企業找到未來。

媒體詢問，長榮航空空服員罷工及罷工預告期修法等問題。對此，朱立倫說，航空是大眾運輸，影響到非常多旅客及民眾的權益，交通部須介入協調化解問題。

朱立倫表示，罷工應有預告期，以他朋友的企業為例，本來要去歐美簽約，卻因為臨時找不到機位而受到非常大的影響。

媒體提問，韓國瑜昨天造勢時提出「拉進去、打出來」口號力挺中小企業。對此，朱立倫說，「這個口號我聽不太懂」。

至於韓國瑜指民進黨已得到「權力中毒症」的說法，朱立倫表示，民進黨「不但是中毒很深，而且是違反民主」。

朱立倫指出，民進黨執政後，為鞏固權力，不擇手段清算鬥爭中國國民黨，甚至在台灣許多民眾最驕傲的民主自由這一塊也在傷害，這包括最近等於是沒收了公投的權利，把公投重新關回鐵籠中。

他表示，這樣民主倒退的行為，簡直是不可思議，這全只為了一個理由，就是明年1月11日要確保總統蔡英文當選連任，這才是讓民眾最驚訝的。

對於韓國瑜的頻繁造勢，朱立倫指出，這是每個人的選擇，造勢會帶來一些氣勢，但也容易造成對立，動員也會勞民傷財，都各有利弊得失，所以「多做事，少造勢」，他希望用中道及理性的力量贏得大選。（編輯：戴光育）1080623