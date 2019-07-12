全球城市挑戰論壇 鄭文燦分享桃園智慧城經驗

桃園市長鄭文燦（後右）於美國時間11日上午應國務院邀請，出席由商務部主辦、國土安全部及美國科學基金會協辦的2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場次，並擔任國際視野專題演講「智慧城市—網路安全與隱私」主講者。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市長鄭文燦應邀出席2019全球城市挑戰論壇，並就「智慧城市－網路安全與隱私」進行演講，他也向與會者分享，桃園市如何將科技融入市政生活，帶動城市發展。

桃園市政府今天表示，鄭文燦於美國時間11日上午應國務院邀請，出席由商務部主辦、國土安全部及美國科學基金會協辦的2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場次，並擔任國際視野專題演講「智慧城市—網路安全與隱私」主講者。

專題演講中，鄭文燦表示，桃園是台灣的國門之都，根據去年統計，桃園機場為全球第8大載貨量機場，年客運量排名全球第11，桃園積極發展「機場經濟學」，預估航空城計畫完工後除提升國際機場航空能量，配合「亞洲．矽谷」計畫，更具投資優勢，加上轄內17所大專院校，提供優質且豐沛的人才庫。

鄭文燦說，市府同時運用資訊科技，藉由科學化工具設計教案，建置「桃園市前瞻數位教育雲」，集結共享資源，透過遠端教學讓教室無限延伸。而市府整合交通、多元證件及載具功能，所發行的桃園市民卡更提供民眾資訊便利生活。

在交通方面，鄭文燦表示，桃園市在道路監錄系統導入AI智能，除可進行行車軌跡搜尋，提升員警辦案效能，並導入車牌辨識、車輛軌跡查詢、特定目標即時告警、影像濃縮查詢系統及車輛智慧影像智慧分析等，建構智慧警政提升效能。

他說，為了預防意外災害，由市府打造的「水情防災共享平台」，自建超過250個水情感測器資訊，整合鄰近縣市的雨量、水位監測資訊，以及消防署、中央氣象局、水利署等防救災相關單位的防災警戒資訊，進行綜合性預測評估即時傳遞共享。

此外，鄭文燦指出，市府也打造了智慧消防行動派遣119，運用雲端大數據與物聯網技術，增加指揮派遣系統模組、毒性化學物質管理、道路挖掘等12項功能，迅速掌握現場資訊，讓救災人員安全獲得更大保障。（編輯：張芷瑄）1080712