韓國瑜選總統 謝長廷：身為市民盼韓辭市長參選

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，並爭取帶職參選。駐日代表謝長廷16日表示，身為高雄市民，他個人盼韓國瑜辭去高雄市長再去參選總統，高雄才有未來。中央社記者楊明珠東京攝 108年7月16日

（中央社記者楊明珠東京16日專電）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，並爭取帶職參選。駐日代表謝長廷今天表示，他設籍高雄，身為高雄市民，盼韓國瑜辭去高雄市長再去參選總統，高雄才有未來。

謝長廷表示，他目前設籍高雄，是高雄市民，身為一名高雄市民，希望韓國瑜辭去市長職務再參選總統。他認為韓國瑜帶職選總統，市政做不好，只是占著位子而已，辭去市長一職再去參選總統，高雄才會好，才會有未來。

謝長廷說，2016年當時的新北市市長朱立倫也是帶職參選總統，但最後慘敗。他希望韓國瑜不要學朱立倫。

此外，謝長廷分析日本媒體對台灣政情的觀察，認為日媒的觀察比台灣更有重點。像是日本放送協會（NHK）的報導指出，韓國瑜的人氣非常高，但因香港「反送中」事件，讓很多台灣年輕人對中國懷有戒心，這是造成韓國瑜選情不穩的因素。此外，朝日新聞的報導重點也是擺在總統參選人與中國的距離。

朝日新聞15日報導，上個月香港「反送中」大規模示威，讓台灣選民對逼台統一的中國戒心增大，韓國瑜的民意支持度有滑落的情況，而對中國展現抵抗態度的總統蔡英文的民意支持率上升，因此明年的總統大選，各候選人與中國的距離感可能是選戰焦點之一。（編輯：周永捷）1080716