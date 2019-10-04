駐澳洲代表處歡慶國慶 近300位貴賓致賀

為歡慶中華民國108年國慶，駐澳洲代表處3日舉行酒會。駐澳洲代表常以立指出，未來將在新南向架構下持續積極推展台、澳在經貿、教育、文化、科技等方面交流的深度與廣度。（中華民國駐澳洲代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 108年10月4日

（中央社記者石秀娟雅加達4日專電）駐澳洲代表處昨天舉行108年國慶酒會，近300名貴賓致賀。駐澳洲代表常以立指出，未來將在新南向架構下持續推展台、澳在經貿、教育、文化、科技等方面交流的深度與廣度。

駐澳洲代表處今天透過新聞稿指出，中華民國國慶酒會3日晚間在澳洲國家美術館舉行，近300名澳洲政要、智庫學者、工商界人士、友邦使節、台灣企業代表及僑胞出席祝賀。

常以立致詞時指出，他就任3年來已造訪澳洲各州，領略各地的文化風情。他深覺台、澳有許多相似處，彼此理念相近，同享民主法治，也都有豐富多元的原住民文化。

他表示，台、澳交流蓬勃，例如，新南威爾斯美術館今年2月至5月辦理故宮博物院珍寶展，是故宮館藏「肉形石」等珍貴文物首次在南半球展出；澳洲國家博物館珍藏的澳洲原住民樹皮畫也首度抵台，正在國立臺灣博物館展出。

常以立說，台灣是澳洲第11大商品出口市場和第16大商品進口國，澳洲則是台灣第6大進口和最大能源來源國。

他也指出，澳洲是台灣青年第二喜愛的留學國家，每年有2萬台灣青年申請到澳洲打工度假，澳洲也積極推動「新可倫坡計畫」，今年已選送超過160名澳洲青年赴台研習。代表處將繼續積極推動台、澳各層面交流的深度與廣度。

代表處指出，參與今年國慶酒會有華航、長榮、華碩、宏碁、葛瑪蘭威士忌及多家銀行，彰顯台灣投資實力與高科技設計創新能力，相關廠商也贊助摸彩獎品，帶動現場氣氛，為酒會活動劃下完美句點。（編輯：林憬屏）1081004

中華民國駐澳大利亞代表處3日晚間在澳洲國家美術館舉行國慶酒會，近300名澳洲政要、智庫學者、工商界人士、友邦使節、台灣企業代表及僑胞出席祝賀。（中華民國駐澳洲代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 108年10月4日