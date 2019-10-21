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吳敦義王金平同台 握手擁抱逐桌敬酒

最新更新：2019/10/21 15:01
前立法院長王金平（中）與國民黨主席吳敦義（右）21日受邀出席在國賓飯店舉行的台灣日本研究學會創會40週年暨中日文教基金會創會35週年慶祝酒會，兩人相遇，互動熱絡。中央社記者范正祥攝　108年10月21日
前立法院長王金平（中）與國民黨主席吳敦義（右）21日受邀出席在國賓飯店舉行的台灣日本研究學會創會40週年暨中日文教基金會創會35週年慶祝酒會，兩人相遇，互動熱絡。中央社記者范正祥攝　108年10月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）前立法院長王金平與國民黨主席吳敦義，今天受邀出席台灣日本研究學會創會40週年暨中日文教基金會創會35週年慶祝酒會，互動熱絡。面對媒體，王金平說，他和吳敦義沒有心結。

台灣日本研究學會創會40週年暨中日文教基金會創會35週年慶祝酒會在國賓飯店舉行，王金平與吳敦義都受邀出席。

較早抵達會場的王金平面對媒體詢問，事前是否知道吳敦義會出席這場活動，他表示，聽說啦。王金平說，不知道會不會碰到吳敦義，但吳敦義也是好朋友。

有媒體詢問王金平，遇見吳敦義時，兩人是否會握手或擁抱。對此，王金平笑答，「會不會擁抱我不知道，我從來沒有跟他擁抱過。」

隨後吳敦義抵達會場。活動主辦單位安排王金平、吳敦義同桌，相鄰而坐。

在媒體鏡頭前，吳敦義與王金平見面時，彼此握手、擁抱，互動熱絡。活動主辦單位還特別邀請吳敦義與王金平共同逐桌向賓客敬酒。

與會致意後，王金平離開會場，趕赴下個行程。面對媒體追問，與吳敦義的心結化解了沒有？王金平強調，沒有心結。他說，沒有心結，哪裡來的要「化解」。

此時，吳敦義也正準備離開會場，在媒體鏡頭前，吳敦義與王金平再次互動熱絡。吳敦義告訴媒體，他和王金平是幾十年的朋友。

對於媒體進一步詢問吳敦義，如何看待如果王金平參選到底。吳敦義說，「我都不能做揣測」。（編輯：蘇志宗）1081021

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