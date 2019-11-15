不分區提名風波 卓榮泰為蘇貞昌抱屈

（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨主席卓榮泰今天對婉拒出任不分區立委首位原民代表洪簡廷卉說句公道話，他說，網路質疑的幾件事，上週兩人長談都主動告知，最後造成她的困擾非常抱歉、遺憾也感謝體諒，未來一定還有各種方式的合作。

民進黨中執會昨天晚上通過不分區名單，現任不分區立委吳玉琴列第1名，前行政院長游錫堃列安全名單第7名；原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，從昨晚名單出爐後，一直在等待各方的指責和批判，黨必須跨越這些進步的考驗才能闊步往前走。

卓榮泰強調，這一份不分區立委名單是在兩種微妙的情緒中完成的，一是因時間的迫近，是在集體「焦慮共識」下，取得最終一致。二是各方基本的主張，在理想與現實平衡中，最終能堅持立場。

卓榮泰表示，整個過程當然是漫長、艱辛、折衝、最後歸零，都不必再提，倒是有三件事，耿耿於懷：他為洪簡廷卉（原列民進黨不分區立委第1）說句公道話。上週與洪簡第一次長談的過程中，關於後來網路指責的幾件事，包括曾幫國民黨立委做事、曾是訴訟案件中的證人、去年已經放棄綠卡等，都主動親口告訴。

他說，當網路出現這些質疑時，卻感覺到洪簡的坦白跟誠意；至於最後造成她的困擾實在非常抱歉、遺憾也感謝體諒，未來一定還有各種方式的合作。

卓榮泰也為行政院長蘇貞昌抱屈。他說，蘇貞昌公務繁忙，是考慮很久才敢邀請進入提名委員會，蘇貞昌自開始就強調不推薦人，沒有派系考慮，一切以多元、專業、功能取向考量，確實委員們也以同樣原則表達意見。

他說，蘇貞昌也從未要求、推薦、堅持某一個特定候選人，卻被不實傳言影射，對於蘇貞昌及全體委員是不公平的。

第三，向未留任不分區立委致上最深的歉意與感謝。卓榮泰說，前一晚，當名單大致完成時，他用顫抖的聲音、非常起伏的情緒一一致電給未留任的立委，這是整個過程中最困難的事，委員們過去三年多的任期，發揮專業知識、認真問政、一起捍衛政權，非常辛苦。「今天黨的決定，絕非不肯定他們的貢獻，而是因應未來政策的發展」。

卓榮泰說，總統初選、立委提名到完成不分區提名，黨內三部曲已經完成，這也是他的階段性任務。近幾天總統會公布副手人選，接著就是全黨與所有立委參選人一起爭取人民信任的最後衝刺，這是他必須完成的最後一個任務「總統連任、國會過半」。（編輯：郭萍英）1081115