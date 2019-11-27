反送中到區議會選舉 港學者：社群新媒體立功

（中央社記者程啟峰高雄27日電）香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯今天表示，社群新媒體多元又彈性組識動員反送中運動，造就香港區議會選舉泛民主派大勝，扮演重要角色，傳統主流媒體則相形見絀。

李立峯下午出席中山大學通識教育講座，以「香港反送中運動中傳播科技的角色」為題進行演講。現場座無虛席，吸引來自南部各大學師生聽講，演講結束後台下師生踴躍提問，反應熱烈。

李立峯2014年調查雨傘運動並出書，今年連月關注，甚至上街頭訪談「反送中」運動示威者；他的岳父在警界，也側面得知警方對反送中的情況，更能以學術超然立場分析反送中運動意義。

李立峯指出，5年前香港雨傘運動，港府以「拖」冷處理，最後得不到民意支持而無法延燒；這次反送中運動雖「無大台」（主流媒體及大咖領導者）組識號召，但透過社群網路自發動員的社會運動，卻能延燒數月而未歇，可謂史無前例。

他說，反送中運動初期可分溫和派及勇武派（激進派），檯面上沒有大咖領導，也沒有傳統主流媒體鼓吹號召，卻能透過社群新媒體採「兄弟爬山各自努力」方式各自動員。

他進一步指出，示威者中溫和、激進兩派人馬原本壁壘分明，但自8月開始勇武派採取打游擊策略到處「點火」，逼使警方採取催淚彈無差別對待攻擊所有示威者，讓示威者不分彼此團結一致對抗警方；而基層第一線員警也常因被惹毛，未聽命上級制止進而「群起反攻」，雙方鴻溝裂痕因此日漸加劇。

李立峯的觀點認為，10月中旬後反送中街頭運動愈演愈烈甚至延燒至校園，溫和派示威者幾乎無法再上街參與，但他們在這次區議會選舉仍透過社群新媒體動員，以投票表達反送中意志，創下高投票率及民主派大勝結果。

李立峯認為，選後港府雖不會因此讓步，但反送中連月來受國際關注程度，已對當權者形成壓力，相信當權者應會顧忌國際反應，不致做出取消區議會選舉、出動解放軍鎮壓示威者，或在香港設防火牆「封網」等超越國際底線的動作。

李立峯表示，反送中運動中警方與示威者是很複雜的互動，據其側面了解，警方當初目標不是香港中文大學，而是要清出一條通路，後來演變成示威者與警方攻防，由於雙方都已失去理性及互信，因此就很難溝通。

他說，反送中已過3個月，「警察暴力」鎮壓，導致警民衝突惡性循環一再上演，區議會選後香港政府看來還是很強硬，沒有讓步跡象，雖不致太極權，但後續怎麼發展還很難說。

李立峯表示，港台兩地同樣面臨中國威脅，希望台灣朋友關心反送中運動要真正搞清楚，不要盲從，他畢竟是外人不便多做政治性解讀。不過，香港年輕人當今普遍對台灣存有好感，甚至將台灣列為移民首選，因為他們認為，台灣經濟及物質環境雖不如香港，但也不會太落後，在台灣可以享有較自由開放的空間。（編輯：孫承武）1081127