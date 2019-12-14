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台南競總成立 總統：一國兩制是不可能的

最新更新：2019/12/14 18:19

（中央社記者張榮祥台南14日電）總統蔡英文今天在台南表示，有民主自由才有經濟發展，香港沒有民主自由，使香港人信心流失，經濟趨緩，「有蔡英文當總統，蔡英文和賴清德保證，一國兩制是不可能的」。

蔡總統和民進黨副總統候選人賴清德，今天下午合體出席台南市競選總部成立大會，受到與會支持者熱烈歡迎，現場擠爆，旗海飄揚，氣氛高昂。

蔡總統指出，好的經濟和創意，一定要有民主自由及健康的社會，沒有民主自由就不會有健康的經濟；香港經濟讓人失望及擔心，主因是香港人發現沒有民主，自由也沒有保障，所以對香港信心流失，經濟趨緩。

蔡總統表示，有民主自由才有經濟發展，很多人擔心「一國兩制」，「有蔡英當做總統，蔡英文和賴清德保證，一國兩制是不可能的」。

蔡總統同時提到台灣南方的願景說，她在高雄宣布大南方大發展計畫，就是在南部基礎上大發展，讓南台灣變成台灣發展最重要的地方。

蔡總統表示，未來4年要在現有基礎上，以國家資源和力量，將人才留在南部，把科技帶到南部，將科技從南部研發出來，讓年輕人有更多的機會。

蔡總統說，這計畫將成就夢想，讓南部成為台灣新科技、新發展的地方，讓下個世代最具戰略性的產業都在南部；國艦國造帶來南部造船業的發展，高科技產業從南科往下延伸到高雄的路竹及橋頭，交通網也要做好，快速連結各地方。

蔡總統也提醒選民要小心選戰最後關頭假消息的傳播，蔡總統強調，她有信心執政團隊會把台灣帶往更好的地方。（編輯：陳俊碩）1081214

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