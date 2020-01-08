民進黨拚國會過半 羅文嘉：15個選區陷膠著

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）總統、立委選戰進入最後階段，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，目前區域立委部分，預估民進黨可掌握40席，有15個選區陷入膠著、不確定性高，這將影響國會是否過半；他同時認為政黨票也是關鍵。

2020總統、立委大選11日將舉行。羅文嘉、民進黨副秘書長林飛帆今天一同接受廣播節目專訪；對於主持人問及選情評估，羅文嘉表示，就區域立委部分，大概有15個選區陷入膠著，有40席比較有掌握。

羅文嘉表示，有15席以上不確定性高，將影響民進黨國會席次是否過半，這是目前最擔心、無法掌握部分；他認為，政黨票也很關鍵。

民進黨在2018年九合一選舉經歷挫敗，羅文嘉於去年初接任民進黨秘書長。那次失敗後，他發現，黨內斷層的問題很嚴重。

羅文嘉指出，他第一次操盤總統選舉是在2000年，時隔20年後，現在環境已經不太一樣了。他很確定知道，民進黨需要20、30歲的年輕人加入。

他說，不只林飛帆，民進黨內現在很多一級主管都是年輕世代，民進黨也提名包括李問、吳怡農等年輕立委候選人在艱困選區參選。在台北、台中、馬祖等地，民進黨都有提名年輕候選人，不管選舉結果如何，他們都做了很好的示範。

羅文嘉表示，回想過去那段時間，很辛苦、有很多不為人知的挫折，他跟民進黨主席卓榮泰相互鼓勵，後來像是林飛帆等人加入，也有越來越多的信心。他也肯定林飛帆加入民進黨之後的表現很好，有很好的心理素質，就像在大聯盟初登板的投手。

羅文嘉說，台灣一直都是年輕人創造時代。年輕人也是這場選舉中的關鍵，年輕人關心未來，「這場選舉是決定未來，不是決定過去」。

林飛帆說，從太陽花運動發生以來，相信年輕人都有一種感覺，當初「打下立法院」就是沒有想要向中國低頭。面對中國打壓，怎麼讓台灣更強大，國防、經濟更自主，讓整個社會體制能轉型、強化，「這是我們在中國威脅底下，希望打出的路」，這場選戰有這樣的意義。

對於國民黨不分區立委名單，羅文嘉說，國民黨主席吳敦義把自己列入名單，就是希望維持自己的政治權力；民進黨雖有派系，但名單內沒有卓榮泰、羅文嘉、林飛帆，而是把民主留給下一代、留給更多人。（編輯：林淑媛）1090108