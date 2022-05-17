更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南加州教會槍殺案 駐處查證凶嫌周文偉為台灣移民
首頁 / 政治
南加州教會槍案
新聞專題
南加州教會槍案2/13

加州爾灣台灣長老教會遭槍擊 AIT轉達美政府哀悼

2022/5/17 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件導致台僑1死5傷，外交部表示，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼之意。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，總統蔡英文對此事件表達高度關心，已指示外交部向受害僑民與親屬表達誠摯慰問與哀悼，並全力提供協助。

外交部譴責任何形式的暴力行為。至於兇手的身分與行兇動機等，外交部表示，由於美國警政單位仍在調查中，外交部尊重美方偵查不公開原則，將由美方警方適時對外說明。

歐江安表示，外交部與駐洛杉磯代表處正密切追蹤本案發展，透過各種管道隨時提供僑民所需協助，同時促請美方務必全力保護台灣僑民安全。

外交部強調，駐美代表處各辦事處將會跟當地僑胞、留學生等旅美民眾保持聯繫，提醒旅居美國的台灣民眾，要隨時注意人身安全 ，如果在美國遭遇困難需要協助，可撥打各駐地外館的緊急連絡電話，或撥打免付費的國人旅外緊急服務專線、與外交部緊急聯絡中心聯繫，獲得必要協助。（編輯：郭無患）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀