蘇貞昌讚揚林智堅沈慧虹 肯定竹市建設有目共睹

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行政院長蘇貞昌（中）3日到新竹市視察台大醫院湳雅院區計畫，將參選桃園市長的新竹市長林智堅（前左）、參選新竹市長的竹市副市長沈慧虹（前右）陪同。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月3日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）行政院長蘇貞昌今天赴新竹市視察時指出，新竹市長林智堅8年的施政亮眼，建設與政績有目共睹；新竹市副市長沈慧虹也發揮專業輔佐，團結的團隊是市民之福。

蘇貞昌上午到新竹市視察台大醫院湳雅院區計畫，接受媒體聯訪時被問到，對於民進黨新竹市長參選人沈慧虹延續竹市政績是否有信心。

對此，蘇貞昌表示，這8年來林智堅在新竹市的建設、政績有目共睹，讓超過8成市民幸福感滿滿；沈慧虹發揮專業，在各方面協助林智堅，不但做建設、拚市政，並勤於與地方互動，團隊的團結合作是市民之福。

蘇貞昌說，林智堅向中央提出爭取台大醫院湳雅院區計畫，今天教育部、衛福部及台大醫院要做報告，因此應邀到現場看看，以回應新竹市民的期待。

媒體詢問，內政部長徐國勇說警察人事權本來就是他的，這是否違背警界倫理。

蘇貞昌對此指出，警察工作非常辛苦，每個人的專業及歷練不同，對於人事的看法也會不一樣，國家有制度，這些年都運作良好，大家一起努力、團結合作，這是人民期盼，也是人民與國家之福。（編輯：戴光育）1110703