聲控智慧家庭 Google在台推新款Chromecast播放器

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（中央社記者吳家豪台北1日電）Google今天宣布，首款支援Google TV作業系統的Chromecast串流播放器在台灣開放預購，改善正體中文相容性，只要按下聲控器上的Google語音助理按鈕，即可以中文指令操作。

Google在官方部落格發文說明，透過新款Chromecast聲控器上的紅外線設定，還能與家中電視進行整合，減少在遙控器間的切換。若家中有相容Google智慧家庭系統的裝置，也可透過Chromecast串聯，藉由聲控調整燈光、空調。

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新推出的Chromecast也支援Google TV娛樂服務，整合應用程式和訂閱項目中的電影、電視節目等內容，讓使用者能依據偏好分門別類。Chromecast也允許家長建立兒童設定檔，讓兒童觀賞闔家皆宜的電影和電視節目。

Google Nest亞太區專案經理李宛珣表示，這次Chromecast產品針對正體中文相容性進行改善，希望更貼近台灣市場實際需求，期待未來能帶來更多Made by Google的智慧家庭產品。（編輯：郭無患）1110601