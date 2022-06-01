更多編輯台推薦新聞：
曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續
生活

曾虛白獎增設學生PODCAST類 鼓勵關注環境永續

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

聲控智慧家庭 Google在台推新款Chromecast播放器

2022/6/1 10:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）Google今天宣布，首款支援Google TV作業系統的Chromecast串流播放器在台灣開放預購，改善正體中文相容性，只要按下聲控器上的Google語音助理按鈕，即可以中文指令操作。

Google在官方部落格發文說明，透過新款Chromecast聲控器上的紅外線設定，還能與家中電視進行整合，減少在遙控器間的切換。若家中有相容Google智慧家庭系統的裝置，也可透過Chromecast串聯，藉由聲控調整燈光、空調。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新推出的Chromecast也支援Google TV娛樂服務，整合應用程式和訂閱項目中的電影、電視節目等內容，讓使用者能依據偏好分門別類。Chromecast也允許家長建立兒童設定檔，讓兒童觀賞闔家皆宜的電影和電視節目。

Google Nest亞太區專案經理李宛珣表示，這次Chromecast產品針對正體中文相容性進行改善，希望更貼近台灣市場實際需求，期待未來能帶來更多Made by Google的智慧家庭產品。（編輯：郭無患）1110601

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族