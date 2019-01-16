受虐兒影像不會永遠下架 新北市府憂心理創傷

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府社會局今天持續輔導受家暴案「肉圓媽」的法律訴訟，並關心受虐兒童的教育環境安全。市府說，受虐兒的影像遭曝光在網路被全面檢視討論，網路永遠不會下架，令人憂心。

因肉圓未加辣毆妻兒案引發公憤，「肉圓爸」出面道歉，肉圓媽今天在律師陪同下到法院提離婚訴訟並聲明表示，將影片張貼網路上，只是希望能獲得司法與公權力的重視，並不樂見私刑，事情發展至今始料未及。

對受虐妻子今天提出離婚訴訟，市府官員表示，案件發生後就已多次與被家暴妻子聯繫與提供法律諮詢，也告知相關市政府與法律扶助基金會的訴訟資源。

社會局表示，「肉圓媽」自聘律師打離婚訴訟，市府將提供新台幣5萬元的法律訴訟補助。另外，對母子獨立生活，將提供就業協助、租金補助、獨立生活急難救助、中長期庇護所、自立宿舍、孩子的課後托育補助，以利母子脫離暴力環境。

社會局比較關心受虐孩童的就學環境，遭父親毆打的男童目前請假未上課，市府今天說，因孩子的影像遭張貼在網路後，已在媒體曝光造成許多負面影響，將來在學校恐遭議論，社會局評估保密轉學較適宜，但仍要與母親討論。

家防中心表示，社工人員今天與學校社工討論安全計畫，包括將來孩子上下學的安全維護，若父親違反緊急保護令時，校方的處置作為，以及受虐孩童與師生、同儕間的互動。

市府今天也尋找心理諮商師、醫院，以媒合施暴父親的親職教育、酒癮戒治。不過，孩童的心裡陰影更令官員擔心。

一名處理過許多受虐案件的專業社工人員受訪時分析，以往曾有性侵被害人的影像在網路流傳，雖然影像好不容易處理後在網站下架，但「過去永遠不會過去」，隔了2年後，當事人竟然從朋友處傳回當時的難堪影像。

這名專家表示，「在網路的影像永遠不會下架」，回頭再度遭社會大眾檢視的難堪將會是一輩子的陰影。尤其，這名男童已是青春前期，或許，當他30歲或60歲時，回頭還要被這些不堪回憶的影像二度傷害，這是當初張貼影片者始料未及的。（編輯：李錫璋）1080116