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新北就服處和IKEA合辦企業徵才 薪上看40K

最新更新：2019/01/17 18:16
新北市就業服務處長林澤州表示，IKEA（宜家家居公司）看好台灣市場發展，規劃今年年中在新店小碧潭開分店，17日特別和新北市政府合作舉辦今年首場企業招募會。中央社記者王鴻國攝　108年1月17日
新北市就業服務處長林澤州表示，IKEA（宜家家居公司）看好台灣市場發展，規劃今年年中在新店小碧潭開分店，17日特別和新北市政府合作舉辦今年首場企業招募會。中央社記者王鴻國攝　108年1月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市就業服務處持續與企業辦理招募會徵才，今年首場選擇IKEA合辦；IKEA表示，兩天擬招募170人，這已是IKEA歷年單場招募會徵才人數最多一次，基層薪資可上看40K。

新北就服處長林澤州表示，IKEA（宜家家居公司）看好台灣市場發展，規劃今年年中在新店小碧潭開分店，因此，特別和新北市政府勞工局就服處在市府6樓大禮堂合作舉辦今年首場企業招募會，徵才現場也打造出居家氣氛的企業風格。

林澤州表示，希望有意農曆新年前轉職或求職的民眾可把握這兩天的招募機會，若沒有找到合適職缺，勞工局就服處在全市有28個就業據點，也可提供媒合服務及後續就業服務與追蹤關懷。

IKEA人力資源總監許逸華表示，由於公司提供員工好的福利及工作環境，因此，人力流動的情形很少，這次是配合全台第6家分店成立進行人才招募，可算是IKEA近年來招募人數最的一次，在招募基層員工薪資從25K到逾40K不等。

她表示，面試場地特別設計居家氣氛，以減少面試壓力，讓應徵者能展現真實自我，此外，還設計多人聯合組裝DIY家具的關卡，來觀察應徵者團隊合作的表現，藉此讓應徵者了解公司的家居特色及找到更多元化的人才。同時，IKEA對人才需求是持續不斷，未來計畫在桃園青埔籌備成立第7家分店。（編輯：張銘坤）1080117

新北市就業服務處17日與IKEA合辦企業招募會徵才，兩天擬招募170人，這已是IKEA歷年單場招募會徵才人數最多一次，基層薪資可上看40K，許多民眾到場關注。中央社記者王鴻國攝　108年1月17日
新北市就業服務處17日與IKEA合辦企業招募會徵才，兩天擬招募170人，這已是IKEA歷年單場招募會徵才人數最多一次，基層薪資可上看40K，許多民眾到場關注。中央社記者王鴻國攝　108年1月17日
新北市就業服務處持續與企業辦理招募會徵才，今年首場選擇IKEA合辦，17日登場，現場也打造出居家氣氛的企業風格。中央社記者王鴻國攝　108年1月17日
新北市就業服務處持續與企業辦理招募會徵才，今年首場選擇IKEA合辦，17日登場，現場也打造出居家氣氛的企業風格。中央社記者王鴻國攝　108年1月17日
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