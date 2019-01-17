支持者喊選總統 王金平用剝洋蔥喻待時機成熟

（中央社記者陳朝福高雄17日電）前立法院長王金平今天舉辦辭歲感恩餐會，媒體探詢何時宣布參選時，他用剝洋蔥比喻，說總有一天會被剝出來，感覺時機成熟就會自己剝開。在場的支持者則高喊選總統。

王金平今天晚間在高雄圓山飯店舉辦感恩餐會，席開80多桌，有即將接任國民黨高雄市黨部主委的莊啟旺等人出席，高雄市長韓國瑜原定率市府局處首長晚間6時30分出席，因在市議會臨時會備詢，到晚間8時30分許才與高雄市議會議長許崑源到場。

王金平被視為國民黨角逐2020年總統大選的人選，多家媒體探詢他何時宣布參選總統時，他以剝洋蔥來比喻，表示媒體就像剝洋蔥一樣一直剝，總有一天會被剝出來，但最後一層要留給他自己剝，感覺時機成熟就會自己剝開，大概元宵過後一段時日就會剝完。

莊啟旺祝福王金平「心想事成」，而擔任主持人的高雄市農會理事長蕭漢俊問現場人士，王金平心裡想什麼時，多人答說「選總統」；至於因緣是否到了，王金平連說「馬上到了，馬上到了」。

對於總統提名機制，王金平說，如果有新做法，要修黨章規定就要修，但新做法要有把握，否則恐將造成混亂，對國民黨是傷害。

王金平感謝支持者在高雄市長和市議員等選舉的幫忙，但他也說，台灣正處於內耗，還有各種對立，一方面世界對立、勞資對立、政黨對立、族群對立，希望未來大家要更加團結。（編輯：陳政偉）1080117