愛心媽媽頒獎 單親媽哽咽智障兒衝上台催淚

（中央社記者程啟峰高雄11日電）第26屆全國十大傑出愛心媽媽今天頒獎有洋蔥，葉瑞玉分享堅持將收養的智障兒家豪帶大，不惜與丈夫離婚的歷程不禁哽咽，家豪不顧頒獎流程衝上台遞面紙在旁安慰，全場為之動容。

台灣無障礙協會下午在高雄舉行中華民國第26屆全國十大傑出愛心媽媽表揚音樂會，得獎媽媽輪番上台受獎並分享照顧身心障礙孩子的心路歷程，會中穿插部分得獎媽媽與照顧的孩子同台獻唱橋段，場面溫馨感人。

71歲的葉瑞玉37年前收養家豪，但家豪幼年時常無預警發燒、抽筋、嘔吐無法進食，且不會說話也不會站立、走路，又頻頻出入醫院，她兼顧店務及育兒重責，蠟燭兩頭燒非常辛勞。然而她的前夫不體恤，反覺得家豪是家中恥辱，動輒予以辱罵動粗，但葉瑞玉仍視如己出，悉心照顧。4年後，因先生的家暴行徑越演越烈，雙方因此離婚。

來自桃園的葉瑞玉表示，變成單親家庭後仍堅持把家豪拉拔長大，一肩扛起家計。她為幫家豪未來找出路，決定學習糕餅烘焙技術，在家開店「陳媽媽月光餅」賣起大溪名產月光餅，教導家豪及另2名憨兒從揉麵、成形、燒烤到包裝等一步步教會他們，再透過網路傳銷打響名聲，靠賣月光餅維生，如今家豪已能獨當一面當店長，她則當員工。

葉瑞玉說，今年2月起脊椎病變，還好有家豪在身邊照顧自己的病痛，真是「養兵千日用在一時」。她感謝上蒼賜給她家豪，當她的小菩薩，讓她有機會可以照顧智障兒，也讓人生因而變得很不一樣。

葉瑞玉講到傷心處頻頻哽咽流淚，不善言語的家豪在台下看在眼裡護母心切，不顧主辦單位安排的流程及一旁人員勸阻，拿著面紙衝上台遞給母親並在一旁安慰她，小心翼翼扶母親走下台，家豪真情流露之舉令全場為之動容。

現場司儀見狀不禁脫口而出，此情此景正是這次頒獎典禮主題「阿母的堅持」最佳寫照。（編輯：黃世雅）1080511